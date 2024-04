Météo en Tunisie : pluies éparses sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie affiche des nuages denses accompagnés de pluies éparses, parfois orageuses, prévus dans la plupart des régions vendredi 12 avril 2024. Ces précipitations pourraient être intenses, notamment dans le sud.

Le vent soufflera principalement de l’Est, avec une force allant de forte à très forte, atteignant des vitesses de 50 à 70 km/h sur les côtes Est, le centre et le sud, et modéré à relativement fort ailleurs, variant entre 20 et 45 km/h.

La mer sera agitée à très agitée dans le nord, et très agitée à localement houleuses sur le reste des côtes. Les températures maximales devraient osciller généralement entre 15 et 20 °C, avec des valeurs avoisinant les 12 °C sur les hauteurs ouest.