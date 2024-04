Symposium “Ensemble d’Art Contemporain” : du 13 avril au 4 mai 2024 à Hammamet (programme)

Le Symposium “Ensemble d’Art Contemporain” se déroulera pour sa 6ème édition du 13 avril au 4 mai 2024 à la médina Yasmine Hammamet. L’évènement est organisée par l’association “Ensemble” pour l’art contemporain présidée par l’artiste plasticienne Rim Ayari.

Ce rassemblement des différentes formes d’art plastique comptera la participation d’artistes; peintres, sculpteurs et graveurs en provenance de plus de vingt pays (Mexique, Inde, Algérie, Tunisie, Russie, Italie, Irak, Espagne, Roumanie, Pologne, Liban, Belgique, Jordanie, Pays Bas, Uruguay, France, USA, Maroc, Qatar, Azerbaidjan, Egypte, Koweit).

Tout au long de la manifestation des ateliers sont prévus afin de permettre aux participants de réaliser des œuvres d’art qui prendront la forme d’une exposition finale présentée à la cérémonie de clôture. Au programme, des ateliers de peinture, de sculpture et de gravure, des visites de galeries et d’expositions d’art.

Programme du Symposium “Ensemble d’Art Contemporain” du 13 avril au 4 mai 2024

Des hommages seront rendus lors de ce symposium à deux artistes tunisiens le graveur et dessinateur Mohamed Ben Meftah et le sculpteur Abdelaziz Krid. Le programme prévoit des visites aux sites archéologiques de Carthage et d’Oudhna, Sidi Bou Saïd, au musée National du Bardo et à la médina de Tunis.

