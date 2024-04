TikTok Lite :une application TikTok qui fait gagner de l’argent, disponible en France et Espagne

TikTok Lite est une nouvelle application disponible en France et en Espagne, qui a été introduite par l’entreprise chinoise ByteDance, propriétaire du réseau social TikTok. Cette application offre une rémunération aux utilisateurs qui visionnent ses vidéos.

Disponible sur l’App Store et sur Android, TikTok Lite est déjà opérationnel en Corée du Sud et au Japon. Les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus peuvent gagner des points en explorant de nouveaux contenus ou en effectuant des actions spécifiques, qui peuvent ensuite être échangés contre des cartes-cadeaux ou utilisés pour soutenir les créateurs de contenu.

Cette application se distingue par un avantage marketing de grande envergure : la possibilité pour les utilisateurs d’être rémunérés et gagner un peu d’argent. TikTok Lite a pour objectif ainsi, de toucher un nouveau public et d’élargir la base d’utilisateurs de l’entreprise ByteDance.

Conformément à son nom, cette version allégée de TikTok mise sur une plateforme plus légère, moins exigeante en ressources, pour attirer les utilisateurs disposant de connexions internet limitées ou de téléphones moins performants.

I.D.