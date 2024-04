Carnaval International Yasmine Hammamet 2024 : Une célébration multiculturelle avec 700 artistes attendus

Le Carnaval International Yasmine Hammamet se déroule pour sa 9ème édition les 19, 20 et 21 avril 2024. Il accueillera plus de 700 artistes tunisiens et étrangers à Hammamet. Cet événement annuel, organisé par La Médina Yasmine Hammamet en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que plusieurs autres partenaires, marque l’ouverture de la saison touristique à la station balnéaire de Yasmine Hammamet.

Des représentants de divers pays tels que la Croatie, la France, la Hongrie, l’Italie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Tunisie seront présents, avec une forte délégation de plus de 300 artistes tunisiens.

Programme Carnaval International Yasmine Hammamet 2024

Des parades de carnaval, des spectacles artistiques et des divertissements mettant en valeur la richesse culturelle de la région seront organisés dans les rues principales de la station de Yasmine Hammamet.