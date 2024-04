Foire internationale du livre de Tunis (FILT 2024) : L’Italie invitée d’honneur, La Palestine au cœur de la foire

La Foire internationale du livre de Tunis (FILT 2024) se déroule pour sa 38ème édition du 19 au 28 avril 2024 au parc des expositions du Kram. Plus de 109.000 titres seront accessibles lors de cette grande foire annuelle du livre en Tunisie qui compte la participation de 25 pays, 314 pavillons dont 154 pavillons tunisiens, 20 pavillons officiels, 8 prix, près de 280 ateliers divers destinés aux enfants et jeunes répartis sur 7 pavillons.

FILT 2024 est placée sous le signe de solidarité avec la Palestine afin de briser « le blocus intellectuel » dans un combat qualifié « d’existence culturelle », précise le président du comité d’organisation, l’universitaire Mohamed Salah Kadri lors de la conférence de presse. Plusieurs auteurs palestiniens seront présents à l’instar de l’écrivaine Adania Shibli, le philosophe Ahmed Bargaoui, l’écrivain palestinien vivant en Syrie, Hassan Hamid Ben Ahmed ainsi que l’écrivain Zied Khaddech.

“Âme méditerranéenne” sera le titre de la série d’événements et de rencontres littéraires programmés à l’occasion de la participation de l’Italie. L’Italie en tant qu’invitée d’honneur sera une occasion pour renforcer le dialogue dans le secteur de l’édition, en créant des synergies directes entre les auteurs et les éditeurs des deux pays partagent une histoire commune et une proximité qui n’est pas uniquement géographique, mais qui s’étend à tous les domaines de l’art et de la culture.

L’édition 2024 sera marquée par la présence d’un grand nombre d’auteurs de renommée de plusieurs pays notamment le petit fils de Bayrem Ettouni, le poète égyptien Mahmoud Bayrem Ettounsi, l’écrivain et philosophe français Alain Jugnon, l’écrivain, romancier, critique littéraire et universitaire algérien Waciny Laredj, mais aussi des auteurs tunisiens résidant à l’étranger pour ne citer que le poète Sami Amri, rendra des hommages à la mémoire du grand poète tunisien Mohamed Ghozzi et du poète Koweitien Abdelaziz Saoud Babitine en présence de son fils.

Six gouvernorats se joignent à la Foire, chacun apportant ses spécificités : Monastir, décrite comme la perle de la Méditerranée, Ariana, connue comme le Bosquet des mille et une fleurs, Gabès, considérée comme une oasis des arts et de la création, Sfax, reconnue pour son industrie culturelle, son histoire et ses racines, Kairouan, écho de magnificence et mémoire des créateurs, et Le Kef, un carrefour des civilisations. Dans le cadre du Forum du Livre tunisien, des publications de recherche nationale seront mises en avant, incluant des ouvrages tels que “l’Encyclopédie de la musique tunisienne” de Samir Becha, “Image et imagination” de Hichem Ben Ammar, et “Le Livre sportif” de Mohamed Kilani.

