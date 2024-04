Salon de l’étudiant ‘Khotwa Tour’ à l’UTICA de Tunis puis à Alger, Oran et Nouakchott

Le salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives “Khotwa Tour” se tiendra les 20 et 21 avril 2024 au siège de l’UTICA à Tunis avec la participation d’universités tunisiennes publiques et privées, de centres de formation professionnelle, de centres d’apprentissage de langues et de clubs étudiants.

Khotwa Tour partira par la suite à la rencontre des étudiant en Algérie. Le salon de l’étudiant sera organisé les 24 et 25 avril 2024 à Alger et les 27 et 28 avril 2024 à Oran. Il se tiendra les 30 avril 2024 et le 1er mai 2024 à Nouakchott (Mauritanie) avec une importante participation d’universités tunisiennes.

Le Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives qui se tiendra en Tunisie permettra, notamment, de présenter les universités tunisiennes et propose aux étudiants des services d’orientation dans le but de les aider à développer leurs connaissances au sujet des différentes spécialités de formation disponibles en Tunisie et à l’étranger, ainsi que leur accompagnement dans la conception d’un plan d’études et la construction d’un projet professionnel.

Toutes les activités du salon sont gratuites et ouvertes au public.