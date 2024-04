Samsung Electronics se dotera d’une nouvelle identité graphique en 2030. Samsung redéfinit sa philosophie de conception à l’approche de 2030 avec l’Identité de conception Samsung 5.0.

Cette nouvelle identité de conception 5.0 s’articule autour de 3 axes :

Essentielle : se concentre sur l’intention et l’objectif d’origine du produit afin de procurer une expérience utilisateur optimisée sans éléments inutiles.

Novatrice : apporte des changements précieux et utiles, pas seulement de la nouveauté, à la vie des clients.

Harmonieuse : incarne le désir d’unir les produits et les gens à la société, à l’environnement et à d’autres valeurs humaines.

Découvrez ci dessous l’éditorial de M. TM Roh, Président et Directeur du centre de design d’entreprise chez Samsung Electronics, autour de cette version 5.0 (2023 à 2030):

C’est toujours palpitant de développer un produit et de le présenter sur le marché. Chaque fois que je relève ce défi, je me demande si le nouveau produit fera écho auprès des clients. Peut-être qu’il changera même la donne et aura un impact significatif dans leur vie.

Si nous examinons de plus près le processus de développement de produit, la conception fait briller les technologies novatrices, tandis que la technologie transforme les rêves de conception en réalité. Ce n’est que lorsque la conception et la technologie sont en parfaite harmonie que nous pouvons développer un produit qui procure une valeur réelle à nos utilisateurs. Samsung Electronics excelle à équilibrer la conception et la technologie novatrice, et nous nous efforçons continuellement de créer des produits qui s’intègrent parfaitement à la vie de nos clients.

À cette fin, nous avons redéfini notre philosophie de conception à l’approche de 2030. “Samsung Design Identity 5.0 (DI 5.0) : Essentielle ∙ Novatrice ∙ Harmonieuse” est la nouvelle direction qui définira l’avenir que nous espérons construire.

La philosophie de conception de Samsung et son évolution

Plus de 1 500 concepteurs travaillent dans les sept studios de conception mondiaux de Samsung pour résoudre les problèmes quotidiens auxquels font face un large éventail de clients, chacun d’une culture ou d’un contexte différent avec des préférences et des goûts uniques. Au centre de cet effort se trouve la philosophie de conception de Samsung, « Inspirée par les humains, visant à façonner l’avenir », qui n’a pas changé depuis sa création en 1996.

Mais la façon dont les gens vivent leur vie change constamment, et nous avons dû affiner et faire évoluer notre identité de conception pour refléter cela. « Identité de conception Samsung 5.0 : Essentielle ∙Novatrice ∙Harmonieuse » est la vision qui nous guidera jusqu’en 2030. À l’avenir, nous continuerons de présenter les téléphones intelligents, les téléviseurs, les réfrigérateurs et d’autres produits qui reflètent cette nouvelle mentalité.

Essentielle∙Novatrice∙Harmonieuse. Qu’est-ce que ça veut dire?

La conception essentielle se concentre sur l’intention et l’objectif d’origine du produit, afin de procurer une expérience utilisateur optimisée sans éléments inutiles. Cette année, la dernière série Galaxy S24 permet aux utilisateurs de faire l’expérience intuitive des fonctions d’un produit mobile grâce à son aspect unifié et à son cadre mince. Nos téléviseurs dotés de la conception Infinity Air semblent flotter dans l’air pour un visionnement plus immersif. D’autre part, notre laveuse et sécheuse tout-en-un maximisent l’efficacité de l’espace grâce à une conception minimaliste.

La conception novatrice apporte des changements précieux, pas seulement de la nouveauté, à la vie de nos clients. Par exemple, un téléviseur qui améliore automatiquement les images à basse résolution jusqu’au niveau 8K à l’aide de la technologie d’IA; un aspirateur robot basé sur l’IA qui reconnaît automatiquement le type de plancher, les objets et les espaces de vie pour un nettoyage optimal; et une fonction de traduction en direct qui aide les utilisateurs de téléphones intelligents à surmonter les obstacles linguistiques grâce à la traduction en temps réel. Ces produits fusionnent innovation et créativité.

La conception harmonieuse incarne le désir d’unir les produits et les gens à la société, à l’environnement et à d’autres valeurs humaines. SmartThings améliore la commodité en intégrant et en connectant des produits que les utilisateurs peuvent contrôler à distance. Pendant ce temps, Music Frame, un haut-parleur personnalisable en forme de cadre, se fond dans n’importe quel environnement intérieur. Les conceptions qui créent une harmonie entre les produits et la vie quotidienne des clients, plutôt que les conceptions tapent à l’œil, sont celles que nous continuerons à faire.

Un avenir de possibilités infinies

Chez Samsung, c’est notre engagement : être fidèle à notre objectif essentiel, innover sans fin et créer des conceptions qui s’harmonisent avec la vie de nos utilisateurs. Nous visons à habiliter les clients du monde entier et à enrichir leur vie en offrant des expériences significatives, peu importe les produits Samsung qu’ils choisissent.

Lors de la semaine du design de Milan 2024, nous présentons l’exposition « Newfound Equilibrium » pour présenter une vision inspirante d’un avenir meilleur, une vision qui atteint le bon équilibre entre les gens et la technologie. Joignez-vous à nous le 16 avril pour un avenir de possibilités infinies.

Tekiano avec communiqué