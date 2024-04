Un premier institut d’Intelligence Artificielle à l’Université de Tunis sera créé prochainement annonce le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique . Cette création s’insère dans le cadre d’une initiative visant à élargir les applications de l’IA tout en protégeant la vie privée.

Lors d’un séminaire sur l’IA et son impact économique, le ministre Moncef Boukthir a appelé à un engagement international pour garantir une utilisation responsable de cette technologie.

L’ambassadrice britannique en Tunisie a salué la coopération bilatérale dans l’enseignement supérieur, soulignant le potentiel de la Tunisie dans l’IA et les efforts du Royaume-Uni pour promouvoir une utilisation éthique de cette technologie.

L’ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton indique que a Tunisie est reconnue pour son expertise en intelligence artificielle grâce à ses startups innovantes et à l’engagement gouvernemental dans l’innovation et la recherche.

Le Royaume-Uni encourage les chercheurs dans ce domaine et propose plus de 100 certificats en IA. De plus, le Royaume-Uni a organisé le premier sommet sur la sécurité de l’IA pour promouvoir une utilisation responsable de cette technologie au service de l’économie et du progrès scientifique.

Les recommandations du séminaire seront présentées lors d’une réunion bilatérale à Tunis fin avril 2024.