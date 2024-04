Comar D’or 2024 : Liste définitive des romans sélectionnés

La liste définitive des romans sélectionnés pour le Comar D’or 2024 a été annoncée par la Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances COMAR qui organise annuellement ce prestigieux prix littéraire.

La liste finale des livres déposés , comporte 37 romans en langue arabe et 21 romans en langue française.

Télécharger (PDF, 745KB)

Le jury en langue française comprend Ridha Kéfi (journaliste), Mokhtar Sahnoun (Professeur universitaire, romancier et poète), Monia Mouakhar Kallel (romancière), Kamel Ben Ouanes (Universitaire et critique littéraire) et le jeune écrivain tunisien Mohamed Harmel.

Le jury pour les romans arabes réunit Mohamed El Khadi (professeur universitaire), Neziha Khelifi (critique), Hafidha Kara Bibene (nouvelliste, poétesse et romancière), Ahmed Guesmi (universitaire) et Hafedh Mahfoudh (écrivain).

La cérémonie du Comar d’Or 2024 sera organisée pour sa 28ème édition, samedi 4 mai 2024 au Théâtre municipal de Tunis.