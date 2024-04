Film Animalia de Sofia Alaoui projeté dans les salles de cinéma en Tunisie (B.A. & Synopsis)

Le film Animalia de Sofia Alaoui, premier long-métrage de la réalisatrice marocaine Sofia Alaoui est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 17 avril 2024. Ce film marocain, qui se situe entre réalisme et science-fiction, a remporté le prix spécial du jury au Festival du Film de Sundance aux USA.

On trouve en tête d’affiche d’Animalia, Oumaïma Barid; étoile montante du cinéma marocain, Mehdi Dehbi; l’acteur belge d’origine tunisienne star du feuilleton Messiah diffusé sur Netflix, Souad Khouyi, Fouad Oughaou et Mohamed Lahbib.

Synopsis du film Animalia de Sofia Alaoui:

Itto, jeune marocaine d’origine modeste, s’est adaptée à l’opulence de la famille de son mari, chez qui elle vit. Alors qu’elle se réjouissait d’une journée de tranquillité sans sa belle-famille, des événements surnaturels plongent le pays dans l’état d’urgence. Des phénomènes de plus en plus inquiétants suggèrent qu’une présence mystérieuse approche. Seule, elle peine à trouver de l’aide…

B.A. du film Animalia de Sofia Alaoui :

Sofia Alaoui est une cinéaste franco-marocaine, élevée entre le Maroc et la Chine. Présentée comme l’une des Arab Stars of Tomorrow par Screen Daily, elle a réalisé plusieurs documentaires puis le court métrage Qu’importe si les bêtes meurent (Grand Prix du Jury au festival de Sundance 2020 et César du meilleur court-métrage 2021), suivi de The Lake pour la 20th Century Fox. Animalia, son premier long métrage a gagné le Prix Special du Jury au Festival de Sundance en 2023.

Les cinéphiles sont invités aux projections débats sur le film Animalia en présence de la réalisatrice et son actrice principale Oumaima Barid, à partir d’aujourd’hui mercredi 17 avril au CinéMadart à 18h30, puis tout au long de la semaine au cinéma Rio, Jeelen et à l’ESAC.

Pour plus d’informations sur le programme des projections du film Animalia et les dates des débats et masterclass autour du film, consultez la page de Hakka Distribution.

S.B.

