Le nouveau OPPO Reno11 F 5G bientôt en Tunisie : Un smartphone qui allie élégance et performance

Le nouveau smartphone OPPO Reno11 F 5G sera bientôt commercialisé en Tunisie. Ce smartphone OPPO se présente avec son style élégant, sa construction durable et son écran remarquable.

Lorsque vous exhibez le Reno11 F 5G, sa brillance captivante sous les projecteurs et son écran sans cadre vous transportent dans une expérience visuelle immersive. Conçu pour résister à l’environnement extérieur, ce smartphone combine finesse, légèreté et durabilité.

OPPO repense la structure interne du Reno11 F 5G pour le rendre plus fin et plus léger, tout en intégrant une batterie de haute capacité. Malgré sa batterie de 5 000 mAh, avec une charge flash SUPERVOOCTM de 67 W, ce smartphone ne mesure que 7,54 mm d’épaisseur et pèse 177 g grâce à sa conception innovante et à ses matériaux légers.

Le Reno11 F 5G se démarque également par son design élégant, notamment avec le nouveau procédé de conception de particules magnétiques d’OPPO, offrant des options de couleur distinctes comme le bleu océan et le vert palmier.

En utilisant un panneau OLED flexible – une technique utilisée dans les téléphones phares haut de gamme – OPPO a créé pour son nouveau Reno11 F 5G un écran plat avec une bordure parmi les plus fines de sa catégorie. Le cadre inférieur, en particulier, est mince de 2,37 mm, 45 % plus fin que les écrans de la génération précédente.

Doté d’un écran AMOLED presque sans cadre et d’une technologie de pointe, le Reno11 F 5G garantit une expérience visuelle immersive. De plus, sa durabilité est assurée avec un indice de protection IP65 et des tests rigoureux de résistance.

Au-delà de l’indice IP, le Reno11 F 5G est également testé pour résister à 200 000 pressions sur le bouton d’alimentation, à 100 000 pressions sur le bouton de volume et à 20 000 fois sur le connecteur USB-C branché et débranché.

Le Reno11 F 5G offre une combinaison parfaite de style, de performance et de durabilité, redéfinissant ainsi les attentes en matière de smartphones haut de gamme.

Tekiano avec communiqué