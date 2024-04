Jazz Club de Tunis et Centre d’Art B7L9 s’associent pour célébrer la Journée internationale du jazz édition 2024. La Journée internationale du jazz sera célébrée le 30 avril dans plus de 190 pays. Le Jazz Club de Tunis et le Centre d’Art B7L9 invite le public à fêter ce rendez-vous international autour du jazz, mardi à Bhar Lazreg.

Une journée complète d’activités, allant de 11h00 à minuit, sera remplie de master-class, de concerts, de jam-sessions et de projections de films sur l’histoire du jazz, selon les organisateurs. La programmation détaillée sera bientôt dévoilée. Devenue bien plus qu’un simple événement musical en Tunisie, cette Journée incarne la créativité, l’unité de l’humanité et le dialogue interculturel.

Pour l’édition 2024, la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, et l’Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO, Herbie Hancock, ont annoncé que Tanger (Maroc) accueillera le concert mondial organisé à cette occasion et sera la ville phare des festivités. Cette désignation fait de Tanger la première ville du continent africain à être le centre de la Journée internationale du jazz, la plus vaste et la plus prestigieuse manifestation mondiale dédiée au jazz, selon le site de l’UNESCO.

Le grand concert mondial aura lieu au Palais des Arts et de la Culture, le nouvel emblème architectural de la ville, et sera diffusé sur YouTube, Facebook et les sites Internet des Nations Unies et de l’UNESCO, permettant à des millions de personnes à travers le monde de le suivre.

La Journée internationale du jazz touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents, grâce à des programmes pédagogiques, des spectacles et des activités de sensibilisation des communautés.