Campagne nationale de vaccination animale en Tunisie : la campagne se poursuit en mai

La campagnes nationale de vaccination animale en Tunisie se poursuivra jusqu’au mois de mai 2024, selon la directrice générale des services vétérinaires, Sana Kacem. L’objectif est de vacciner 70% du cheptel national, conformément aux standards nationaux.

Plusieurs campagnes de vaccination ont été lancées le 19 février 2024, visent des maladies prioritaires telles que la fièvre aphteuse, la variole ovine et la rage. Elles sont menées gratuitement et obligatoirement, mobilisant 140 médecins vétérinaires et des étudiants vétérinaires internes de l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire, avec un coût estimé à 18 milliards de dinars.

Jusqu’à présent, 217 358 têtes de bovins et 2,2 millions de têtes d’ovins et de caprins ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse.

La campagne de vaccination contre la rage se déroule de novembre à janvier de l’année suivante, impliquant 190 centres à travers tout le territoire pour lutter contre cette maladie grave. Les éleveurs sont vivement encouragés à participer massivement à ces campagnes pour protéger le cheptel, la santé humaine, et contribuer à la sécurité alimentaire.