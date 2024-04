Campus France Tunisie organise la 2ème édition Forum des Mobilités – Etudier en France

Campus France Tunisie organise la 2ème édition du Forum des Mobilités – Etudier en France les 6 et 27 avril 2024 à l’Institut français de Tunisie. Ce salon rassemblera plus de 50 participants, parmi lesquels 34 établissements d’enseignement supérieur français, publics et privés, des établissements de l’enseignement supérieur tunisien qui proposent des parcours français, et des agences d’accompagnement pour la mobilité des étudiants vers la France.

Au programme de ce forum, des conférences, des rencontres, en plus d’échanges directs avec les participants. Les conférences aborderont divers sujets liés à l’enseignement supérieur, à l’employabilité et à la mobilité étudiante.

Les visiteurs auront également la possibilité de gagner des cadeaux, notamment des billets d’avion et des séjours en hôtel.

L’inscription et la participation à l’événement sont gratuites et ouvertes au public ;

Pour y participer, il suffit de s’inscrire en ligne sur www.forum2024.tn

Cet événement est organisé en partenariat avec :

TV5 Monde, TunisAir, Gourmandise, Golden Tulip Taj Sultan Hammamet, Attessia Tv, IFM, Discover Tunisia, Estudiant, AirFrance, UBCI et Total Energies.

Pour plus d’informations sur cet événement, veuillez consulter le site et les réseaux sociaux de Campus France Tunisie.