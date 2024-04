Cinématdour سينما تدور, une salle de cinéma ambulante de 100 places qui s’apprête à sillonner la Tunisie

Cinématdour سينما تدور , est un camion cinéma itinérant doté de 100 places qui s’apprête à sillonner la Tunisie. Loin du concept de la projection en plein air (que nous avons l’habitude de voir chez nous), qui invite les cinéphiles à regarder des films sous les étoiles, ce camion est une véritable salle de cinéma ambulante.

Le camion de Cinématdour, une initiative de l’association Focus Gabès et l’Agora Djerba, offre le confort d’une vraie salle de cinéma de 100 places, avec ses sièges confortables, le chauffage ou la climatisation et une isolation sonore qui permet de regarder un film dans les meilleures conditions.

Le grand avantage de cette initiative c’est que le cinéphile ou le curieux ne se déplace pas pour regarder un film, le cinéma vient à la rencontre du public là où il se trouve, notamment dans les endroits reculés en Tunisie, qui n’ont pas accès aux sources de divertissement divers. De quoi participer à rendre la culture accessible à toutes et à tous.

D’ailleurs la philosophie de Cinématdour est née de là, le projet est pensé pour répondre à l’absence des espaces culturels dans les régions de l’intérieur de la Tunisie. Le camion sera exploité dans les villages, les petites villes où aucune salle fixe n’est implantée.

C’est un projet innovant, unique en son genre en Tunisie et en Afrique, qui contribue à lutter contre l’isolement culturel, explique Ghofrane Heraghi, directrice de projets culturels, dans la vidéo qui suit:

Le projet Cinématdour est porté par l’Agora Djerba, le centre culturel privé lancé en 2022, et par l‘association Focus Gabès active depuis 2019. C’est une association basée dans la ville de Gabès qui a pour mission de contribuer à l’épanouissement culturel, environnemental et touristique de la ville de Gabès.

Focus Gabès est à l’origine du festival Gabès Cinéma Fen GCFEN , le festival annuel autour de l’image en mouvement : le Cinéma, l’Art vidéo et la Réalité virtuelle et des Oasis Days, le RDV qui a pour objectif de sensibiliser, réhabiliter, et redonner vie à l’oasis de Gabès.

L’acteur Dhafer L’Abidine est le parrain du projet Cinématdour. L’acteur et réalisateur tunisien a exprimé son enthousiasme à l’idée de soutenir ce projet par sa présence lors du lancement et/ou lors des événements phares. Il est ravi également d’être le porte-parole de Cinématdour auprès d’autres artistes de la scène cinématographique.

Pour sa Première année d’exploitation, il sera possible de retrouver cette salle de cinéma ambulante tunisienne dans les régions du sud ouest de la Tunisie. Cinématdour marquera sa présence à l’occasion de la 6ème édition de Gabès Cinéma Fen avant d’aller à la rencontre du public à Tozeur, Kebili, Tataouine, Gafsa et Medenine.

Pour suivre l’itinéraire de Cinématdour سينما تدور , suivez la page dédiée sur Instagram et Facebook https://www.facebook.com/cinematdour

Sara Tanit

