L’acteur égyptien Salah El Saadany est décédé à l’âge de 81 ans. Il est mort vendredi 19 avril 2024 rapportent les médias égyptiens et le président du Syndicat des acteurs égyptiens, Ashraf Zaki.

Salah al-Deen Outhman Ibrahim Al Saâdany est né dans le district d’al-Giza, au sein d’une famille originaire de la campagne. Salah et Adel Imam ont obtenu leur diplôme à peu près en même temps et le duo a travaillé ensemble sur la scène du théâtre universitaire. Salah s’est produit sur scène, à la télévision et au cinéma.

Il fut l’un des icones du cinéma du cinéma égyptien et arabe dans les années 1970 et 80. Il est devenu populaire auprès du public à travers films emblématiques comme “Al-Ard” (la Terre). L’un de ses rôles les plus importants et les plus célèbres était celui du “Omda Soulaymen Ghanem” dans la série Layali d’El-Helmeya aux côtés de Yahya Al-Fakhrani et Safia El-Omari.