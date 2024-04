Les dernières solutions innovantes de LG en matière de chauffage, ventilation et climatisation présentées au MCE 2024

Les dernières solutions innovantes de LG en matière de chauffage, ventilation et climatisation ont été présentées dans le cadre du salon milanais MCE 2024. LG a participé au salon Mostra Convegno Expocomfort (MCE), organisé du 12 au 15 mars 2024 à Milan – Italie.

Le stand de LG a présenté les solutions CVC éco-énergétiques de l’entreprise pour les particuliers et les entreprises, notamment la nouvelle unité intérieure de climatiseur résidentiel qui offre un environnement intérieur agréable tout au long de l’année, les solutions de pompes à chaleur résidentielles et les solutions hydroniques commerciales qui emploient des réfrigérants à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRP).

Nouveaux climatiseurs résidentiels à débit d’air confortable

Dans la section Home Gallery de la zone résidentielle du stand, les visiteurs ont pu voir par eux-mêmes ce qu’il y a de si spécial dans le nouveau climatiseur résidentiel DUALCOOL de LG avec un design « adapté à l’intérieur ».

Le climatiseur de LG est équipé d’une fonction Soft Air™ améliorant le confort, qui fournit une brise indirecte personnalisée et apaisante, et d’un système innovant DUAL Vane™, envoyant de l’air chaud ou frais dans plusieurs directions afin de fournir un contrôle rapide et efficace de la température pour un environnement intérieur favorable.

Conçu pour le marché européen, le DUALCOOL s’appuie sur le compresseur de pompe à chaleur DUAL Inverter Compressor™ à la pointe de la technologie pour offrir un chauffage et un refroidissement efficaces. Une autre fonctionnalité conçue pour réduire la consommation d’énergie est le kW Manager™, qui permet aux utilisateurs de définir des objectifs de consommation d’électricité et de surveiller la consommation d’électricité estimée du climatiseur via l’application ThinQ™.

Également exposé dans la zone résidentielle, l’élégant climatiseur ARTCOOL Gallery™ peut être personnalisé en sélectionnant de belles images ou du contenu dynamique (à l’aide de l’application ThinQ) à afficher sur son écran LCD lumineux, bordé d’un cadre simple mais sophistiqué.

Solutions CVC résidentielles pour des environnements d’installation et des modes de vie diversifiés

La zone des solutions résidentielles air-air du stand LG a proposé une large sélection de solutions de la gamme Multi Split, notamment le nouveau climatiseur résidentiel mural DUALCOOL et plusieurs unités intérieures qui peuvent être adaptées à divers environnements d’installation et styles de vie. En outre, les visiteurs ont pu découvrir la solution VRF (Variable Refrigerant Flow) de LG pour les applications résidentielles, comme le Multi V™ S combiné à l’Hydro Kit (réservoir d’eau intégré). Cette innovation intégrée de manière transparente permet d’obtenir un chauffage, un refroidissement et une alimentation en eau chaude stables.

Dans la section Solution résidentielle air-eau, les projecteurs ont été braqués sur la pompe à chaleur air-eau monobloc LG Therma V™ R290 (AWHP) et sur un ensemble de solutions de chauffage de moyenne et grande taille. Idéale pour une utilisation dans les habitations résidentielles unifamiliales, la R290 Monobloc associe de solides performances à un design tout aussi solide – qui intègre une grille élégante et ondulée, finie en noir mat. Parmi les différentes unités intérieures et extérieures exposées dans la section des solutions résidentielles air-eau, on a trouvé l’unité de contrôle, l’unité Combi et l’unité Hydro – une gamme variée qui est compatible avec le R290 Monobloc, démontrant la capacité inégalée de LG à fournir des solutions pour divers environnements d’installation. En outre, les solutions de pompe à chaleur à haut rendement ont été disponibles dans différentes capacités pour répondre aux besoins des propriétés résidentielles nouvelles et existantes, y compris les habitations multifamiliales.

La plateforme énergétique domestique pour une solution plus durable

Dans la section du stand consacrée aux solutions résidentielles air-eau, les visiteurs ont pu découvrir comment la plateforme énergétique domestique de LG peut créer une solution plus durable pour la maison. La Home Energy Platform est une solution énergétique complète qui associe le monobloc LG Therma V R290 et le système de stockage d’énergie (ESS). Elle rationalise la gestion du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ainsi que la gestion de l’énergie et peut contribuer à réduire l’empreinte carbone d’un foyer.

En outre, les pompes à chaleur peuvent réduire considérablement les émissions de carbone lorsqu’elles sont associées à des sources d’énergie renouvelables, telle que l’énergie solaire. Le système de stockage d’énergie (ESS) offre des moyens innovants d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des énergies renouvelables dans la maison et fonctionne comme une source d’énergie de secours en cas d’interruption de l’alimentation électrique. De plus, la plateforme énergétique domestique est compatible avec LG ThinQEnergy, une fonction étendue de l’application LG ThinQ, qui permet aux utilisateurs de surveiller la consommation du stockage de l’énergie et de contrôler leurs appareils intelligents et leurs systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à partir de leurs smartphones.

Des solutions hydroniques avancées avec en tête d’affiche le Multi V™ i

Dans la zone commerciale, l’accent a été mis sur les solutions hydroniques avancées comme le Multi V™ i, le refroidisseur Inverter Scroll et certaines gammes de kits Hydro. Le Multi V™ i exploite le moteur AI de LG pour offrir l’AI Smart Care, qui utilise l’apprentissage spatial et situationnel pour aider à réduire la consommation d’énergie quotidienne. Des conditions thermiques constantes sont essentielles pour répondre aux préférences de température optimales et garantir la sécurité de l’utilisateur et des performances optimales. L’AI Indoor Space Care ajuste automatiquement l’environnement intérieur en fonction des conditions réelles, en régulant les unités intérieures connectées afin d’offrir une expérience pratique à l’utilisateur et de maintenir une température stable. Une autre fonction activée par le moteur AI est la gestion de l’énergie AI, qui permet aux utilisateurs de fixer des objectifs de consommation d’énergie pour réduire l’utilisation globale d’énergie du Multi V™ i.

La zone commerciale a présenté également l’unité de récupération de chaleur innovante de LG, conçue pour améliorer la sécurité des solutions CVC équipées de réfrigérants R32.

En outre, la zone a mis en avant les solutions VRF pour les espaces commerciaux légers, ainsi que le Multi V™ i à réfrigérant R32 et le refroidisseur Inverter Scroll.

Par ailleurs, les visiteurs du stand de LG ont pu découvrir le flux d’air des cassettes DUALCOOL et 4 voies grâce à la réalité augmentée (AR) et à la technologie de visualisation cinétique. Les solutions de pointe de LG en matière de composants HVAC, y compris ses compresseurs efficaces et durables, ont été également présentées pendant cette exposition.

Communiqué