Doodle du Jour de la Terre 2024: Célébration de la beauté naturelle et la biodiversité de la planète

Le Doodle du Jour de la Terre 2024 est en ligne sur la page d’accueil de Google. Ce doodle animé spécial 22 avril, coïncidant avec la journée mondiale de la terre, met en lumière des photos aériennes captivantes qui illustrent la splendeur naturelle et la richesse biologique de notre planète.

Cette année encore, le Doodle annuel de la Journée mondiale de la Terre, créée en 2009 par l’Assemblée générale des Nations Unies, nous rappelle l’importance cruciale de protéger notre environnement pour les générations futures.

On peut distinguer sur ce Doodle, les lettres du mot Google qui mettent en avant certains endroits à travers le monde où les gens, les communautés et les gouvernements travaillent chaque jour pour aider à protéger la beauté naturelle, la biodiversité et les ressources de la planète.

Des Images d’Airbus, du CNES/Airbus, de Copernicus, de Maxar Technology et de l’USGS/NASA Landsat ont été traitées pour habiller les lettres de Google comme il est montré dans la vidéo qui suit:

– La lettre G représente les Îles Turques-et-Caïques. Ces îles abritent des zones de biodiversité importantes avec des efforts de conservation visant à répondre aux défis environnementaux continus.

– La 1ère lettre O représente le Parc national du récif du Scorpion, Mexique. Également connu sous le nom d’Arrecife de Alacranes, il s’agit du plus grand récif du sud du golfe du Mexique et d’une réserve de biosphère de l’UNESCO.

– La 2ème lettre O représente le Parc national de Vatnajökull, Islande. Établi en tant que parc national en 2008 après des décennies de plaidoyer, ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO protège l’écosystème dans et autour du plus grand glacier d’Europe.

– La 2ème lettre G expose le Parc national de Jaú, Brésil. Aussi connu sous le nom de Parque Nacional do Jaú, c’est l’une des plus grandes réserves forestières d’Amérique du Sud.

– La lettre L expose la Grande Muraille Verte, Nigéria. Lancée en 2007, cette initiative dirigée par l’Union africaine vise à restaurer les terres touchées par la désertification à travers toute l’Afrique.

– La lettre E représente les réserves naturelles des îles Pilbara, l’une des 20 réserves naturelles en Australie qui contribuent à protéger les écosystèmes fragiles.

La Journée de la Terre est un rappel pour inciter la population mondiale à adopter des habitudes durables tout au long de l’année et continuer le travail nécessaire pour conserver l’eau, l’électricité et les ressources vitales.

