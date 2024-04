La galerie A.Gorgi propose une nouvelle exposition collective intitulée “Moving Figures” qui sera présentée au public du 25 avril au 24 mai 2024. L’exposition compte la participation des artistes Ahmed Louzir, Meriem Bouderbala, Najah Zarbour, Noutayel, Omar Bey, Taher Jaoui et Ymen Berhouma.



Les pays bordant la mer Méditerranée partagent une riche histoire de marionnettes, de poupées et de figurines qui captivent l’imagination. Des marchés animés de Marrakech aux places ensoleillées de Rome, les marionnettes aux articulations complexes se produisent depuis des siècles, transportant des histoires à travers les cultures.

“Moving Figures” invite artistes et visiteurs à replonger dans ce monde. Que ces compagnons de l’enfance réveillent les sens, ravivent les flammes de la créativité et nous rappellent le pouvoir magique de ces figurines, des poupées et des dessins animés aux marionnettes et bien plus encore.

Le vernissage de l’exposition “Moving Figures” est prévu jeudi 25 avril à 18h00. L’exposition se poursuivra jusqu’au 24 mai, et sera accessible du mardi au samedi de 11h à 18h.

Tekiano