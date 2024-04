L’Université de Kairouan organise le Festival de Créativité Estudiantine avec la Cité des Sciences à Tunis

L’Université de Kairouan abrite le Festival de Créativité Estudiantine, à l’occasion de son 20ème anniversaire. Organisé avec la Cité des Sciences à Tunis (CST), ce festival se tiendra du 24 au 26 avril 2024 à Kairouan.

La CST se déplace cette fois-ci avec un nombre considérable de son personnel compétent et expérimenté et des équipements scientifiques variés qui couvrent une mosaïque de thématiques scientifiques pour assurer l’animation du festival de créativité estudiantine à Kairouan.

Cette initiative s’insère dans le cadre de la mise en oeuvre du rôle majeur de la CST dans la vulgarisation et la diffusion de la culture scientifique et de l’innovation à travers tout le territoire tunisien, s’alignant ainsi sur la politique nationale de promotion d’une société et d’une économie du savoir.

Un programme diversifié, comprenant des expositions interactives, des ateliers scientifiques, des spectacles numériques et une soirée astronomique.

Au programme du Festival de Créativité Estudiantine :

– Une exposition de mathématiques accompagnée de visites guidées qui sera disponible pour tous les visiteurs, contenant des manipulations interactives et ludiques touchant à plusieurs théorèmes et concepts mathématiques ;

– Des ateliers scientifiques en biologie et environnement, supra conducteurs, astronomie et des shows scientifiques avec l’azote liquide, l’électrostatique, la pression et le vide ;

– Des séances de projection des spectacles scientifiques numériques au mini-planétarium itinérant ;

– Une soirée astronomique programmée pour le 25 avril 2024, et dont le contenu consiste en : . Une Conférence grand public sur les phases de la lune, des observations du ciel par les télescopes et initiation au tourisme stellaire.

Les étudiants, élèves et le grand public sont invités à participer à cet événement unique de science et de savoir, avec une entrée libre et gratuite pour tous.

