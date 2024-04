Le Festival International de Théâtre au Sahara se déroule pour sa 4ème édition du 01 au 05 mai 2024 au village de Jersine à Kébili. Les amateurs du théâtre sont invités à se rendre au désert tunisien pour assister à ce festival qui s’impose d’année en année.

Hafez Khalifa, a initié ce festival pour dynamiser une région touchée par la désertification, en offrant un nouveau spectacle théâtral et en encourageant un mouvement culturel. Ce festival mobile vise à décentraliser la culture et à créer des liens entre les artistes des cinq continents et les habitants des déserts.

L’idée de base du festival est essentiellement de déplacer la destination des représentations théâtrales des espaces fermés vers le vaste désert, en prenant son sable comme plateforme et en exploitant les dunes de sable clair comme pistes naturellement préparées pour le public, dans le but de contribuer au tourisme culturel.

Chaque session apporte son lot de succès, de rêves réalisés et de programmes innovants, renforçant ainsi l’engagement envers la diversité culturelle et la préservation de l’environnement.

La Palestine invité d’honneur

Le festival accueille la Palestine en tant qu’invitée d’honneur, mettant en lumière son histoire et sa résilience à travers des performances théâtrales poignantes.

la Palestine sera présente à travers la pièce Al-Hadath (Avec mes propres yeux – Nakba 1948) de l’éminent artiste palestinien Ghannam Ghannam.

Les sessions du festival se déroulent dans différents déserts, offrant ainsi un cadre naturel unique pour les performances théâtrales. Cette année, le village de Jarsin accueille les présentations, ateliers et colloques scientifiques, impliquant également les zones environnantes telles qu’Al-Kilabiya et l’oasis de Scolio.

Des artistes du monde entier se réunissent pour présenter des spectacles, participer à des ateliers et échanger des connaissances, contribuant ainsi à une expérience culturelle enrichissante pour tous les participants.

En parallèle aux activités principales du festival, des programmes dédiés à la jeunesse et des animations sont proposés pour les invités et les festivaliers, y compris des visites artistiques, des camps de camping dans le désert et des visites touristiques.

Pour plus d’informations sur la programmation du festival , consultez la page FB Festival Int du Théâtre au Sahara المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء

Tekiano