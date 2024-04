match Al Ahly vs MS Bousalem : live de la finale du Championnat d’Afrique des clubs

Le match Al Ahly vs MS Bousalem , finale du Championnat d’Afrique des clubs de Volley ball se déroule mardi 23 avril 2024 à partir de 19H (heure tunisienne). Le représentant tunisien se déplace au Caire pour tenter de défendre son titre et remporter le Championnat d’Afrique des Clubs de volley-ball face à Al Ahly d’Egypte.

le Mouloudia Sport de Bousalem avait failli déclarer forfait à ce tournoi pour des raisons financières. Le tenant du titre s’est qualifié lundi pour la finale aux dépens de l’équipe du Kenya 3-0 (25-15, 25-13 et 25-22) tandis que les Egyptiens ont vaincu les Libyens d’Al Nasr SC 3-0 (25-19, 25-18, 26-24).

Vous pouvez regarder la finale Al Ahly vs MS Bousalem vs sur la chaine égyptienne OnTime Sports. Lien streaming match Al Ahly vs MS Bousalem accessible sur site et les réseaux sociaux de OnTime Sports.

