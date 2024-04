Trois designers Tunisiens remportent le prix mention spéciale du Salone Satellite Award 2024. Le projet Creative Tunisia en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat et à travers le Hub Design Denden, a mis à l’honneur le design tunisien au Salone Satellite à Milan à travers l’exposition de collections de produits de 08 designers tunisiens mariant avec brio savoir-faire artisanal tunisien et lignes contemporaines.

Les créations de Zeineb Blaiech, Ahmed Zghal, Azza Dsouli, Dorra Khlass, Myriam Naili ainsi qu’un collectif de trois designers composé de Mohamed Romani, Chems Eddine Mechri et Ahmed Bssila, ont été mises en avant pendant six jours du salon milanais qui se sont étalés du 16 au 21 avril 2024.

Organisé en marge du salon du meuble de Milan, le Salone Satellite est une vitrine internationale incontournable de la Milan Design Week dédiée aux jeunes designers. Fondé par Marva Griffin Wilshire, une figure de proue du monde du design international, le Salone Satellite qui célèbre cette année ses 25 ans a accueilli depuis ses débuts plus de 14 000 designers, dont certains sont devenus des références majeures dans le domaine.

A cette occasion, plus de 200 esprits créatifs des quatre coins du globe se sont affrontés pour avoir l’honneur de remporter l’un des quatre prix d’exception du Salone Satellite.

Et c’est le collectif de designers composé de Mohamed Romani, Chems Eddine Mechri et Ahmed Bsilla, qui a su se distinguer par le prix de la Mention Spéciale du Jury lors de ce Salone Satellite Award2024, informe Creative Tunisia.

Le projet Creative Tunisia, mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien, contribue depuis 2019 au sein du programme européen Tounes Wijhetouna à faire émerger le potentiel Tunisien en design et artisanat en renforçant les chaînes de valeur artisanales et en encourageant les collaborations entre les artisans et les designers afin de créer des produits originaux qui répondent aux tendances du marché.

La participation au Salone Satellite 2024, en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien, s’inscrit dans cette démarche de mise en lumière des créations tunisiennes.

Tekiano avec Creative Tunisia