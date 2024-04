Géologie de la Séparation : un film tuniso-italien captivant et poétique à voir au CinéMadart

Géologie de la Séparation est un documentaire tuniso-italien réalisé et écrit par Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi et sorti en 2023. Ce film est la deuxième collaboration du duo après le film de fiction I want to go mad, raving mad – L.E.N.Z. (d’une durée de six heures et dix-neuf minutes) sorti en 2016 et qui a été sélectionné en compétition officielle catégorie long-métrages aux JCC 2016.

Le film Géologie de la Séparation, en noir et blanc et d’une durée de 150 minutes, a demandé pas moins de 5 ans de travail pour voir le jour. Il a remporté le premier prix du jury et le prix de la critique au festival Gabès Cinéma Fen édition 2023 et le DocPoint Award au Biografilm festival en Italie.

Le documentaire s’ouvre avec une séquence à l’intérieur d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au nord de l’Italie, dans les Alpes. A partir de cet espace supervisé et surveillé, le documentaire traverse des territoires variés suivant le mouvement, l’élan vital qui anime les corps passants et les divers flux de vie.

On rencontre Laly, Singh et Abderahmane, trois immigrés aux parcours différents qui tentent de trouver leurs route de l’autre côté de la Méditerranée. L’histoire se plie et déplie par écho au mythe de la Pangée et à travers diverses strates, lignes et élégies.

La question migratoire dans son strict usage médiatique est ainsi subvertie, puisque c’est de mémoire(s), de mouvement et de terre qu’il s’agit.

Bande-annonce du film Géologie de la Séparation

Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi sont deux cinéastes et producteurs indépendants. Ils se considèrent comme une complémentarité technique et expressive pour un cinéma sans fragmentation ni hiérarchie.

Cinémadart sis Carthage Dermech présente un cycle de projections de ce film documentaire inédit, Géologie de la séparation جيولوجية الافتراق de Yosr Gasmi et Mauro Mazzocchi, en plus d’un master class, dont les dates et horaires sont consultables sur la page de l’espace culturel..

