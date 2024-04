Stade d’El Menzah : Une étude de faisabilité sous l’œil des experts Chinois

Dans le cadre de la préparation d’une étude de faisabilité concernant le stade d’El Menzah, une délégation d’experts chinois est en visite en Tunisie pour achever ses travaux de réaménagement conformément aux normes techniques internationales.

Sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani Zanzri, une séance de travail s’est tenue lundi au siège du ministère avec la délégation d’experts chinois pour examiner les possibilités de parachever les travaux de rénovation du stade olympique d’El Menzah.

Cette réunion a mis en lumière l’importance d’accélérer la préparation du rapport final de l’étude afin de garantir que les travaux de rénovation se déroulent dans les meilleures conditions. De plus, une demande a été formulée pour la restauration du Palais des Sports et de la piscine olympique d’El Menzah par la partie chinoise, ces deux espaces étant des composantes essentielles de la Cité Nationale Sportive.

La réunion s’est déroulée en présence des chefs des cabinets du ministère de la Jeunesse et des Sports, Chokri Ben Hassan, et du ministère de l’Equipement et de l’Habitat, Borhène Hamida, ainsi que des représentants de l’Ambassade de la République Populaire de Chine en Tunisie et du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger.

L’accent a été également mis au cours de cette réunion sur la profondeur des relations de coopération bilatérale entre la Tunisie et la Chine dans de nombreux domaines et les moyens de les renforcer davantage pour en faire un partenariat stratégique.