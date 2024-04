Gabes Cinema Fen 2024 : Une affiche audacieuse et un focus sur le combat en Palestine et ailleurs

Gabes Cinema Fen 2024 a dévoilé son affiche et sa programmation spécial 6ème édition qui se déroule du 27 avril au 01 mai 2024. Si l’édition de cette année abandonnera le côté festif par égard pour ce qui se passe à Gaza et par respect au combat du peuple palestinien, GCFen garde ses fondamentaux et propose une programmation audacieuse et toujours aussi riche.

L’affiche de Gabes Cinema Fen 2024 est aussi audacieuse et suscite les questionnements. Elle expose une photo extraite du film ‘Foyer’ de l’artiste Ismail Bahri. Dans ce film, le réalisateur utilise une feuille blanche qu’il place devant son objectif, laissant l’image se révéler au gré du vent qui soulève la feuille.

Cette approche nous pousse à nous questionner plus généralement sur les images qui nous sont données à voir. Le 7 octobre a particulièrement mis en lumière le lien entre l’image et le pouvoir, montrant comment la résistance palestinienne a réussi à inverser ce rapport en montrant ses propres images, dévoilant ainsi au monde la réalité monstrueuse que les Palestiniens subissent, explique le comité de GCFen.

Dans ce sens, la section cinéma de GCFen prévoit la projection d’une sélection de films de Palestine et du monde entier, évoquant des thèmes de résistance et de libération des chaînes coloniales.

Bande-annonce de la section Cinéma de la 6ème édition du Festival du Film de Gabes :

Les projections seront faites au centre universitaire d’animation culturelle et sportive de Gabès et dans la salle du cinéma ambulante Cinematdour.