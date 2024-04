Hammam-Lif à l’honneur grâce à une exposition itinérante à découvrir du 2 mai au 15 octobre 2024

La ville de Hammam-Lif sera à l’honneur grâce à une exposition itinérante à découvrir du 2 mai au 15 octobre 2024, annonce l’Institut français de Tunisie. L’exposition dédiée à la ville de la banlieue sud de Tunis fait partie des grands rendez-vous culturels de l’IFT pour l’année 2024.

L’exposition intitulée ‘Hammam-Lif , Mémoire vivante d’une ville aux milles Visages’ est organisée par l’IFT en partenariat avec l’Institut Français à Paris, la ville d’Hammam-Lif et l’ENAU (Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis), autour de l’ancienne ville balnéaire et ses bâtisses emblématiques.

Elle est construite à partir des travaux de l’architecte, urbaniste et historienne tunisienne, Leïla Ammar. Elle met en lumière les paysages de cette ville au lustre passé, qui se heurte aujourd’hui à de multiples défis en matière d’urbanisme et de réhabilitation de son patrimoine architectural.

L’exposition sur Hammam-Lif sera itinérante et se tiendra suivant le calendrier suivant :

– du 2 au 16 mai dans la galerie de l’IFT (le 2 mai à partir de 17h et à partir du 3 mai de10h-19h sauf le dimanche)

– du 23 mai au 28 juin à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) de Tunis

– du 30 juin au 15 octobre à la Municipalité d’Hammam-Lif

– à partir du 15 octobre dans les écoles, collèges et lycées d’Hammam-Lif

Un atelier de travail réunissant des architectes et urbanistes français et tunisiens sera également organisé dans le cadre de l’exposition. Il invite à réfléchir aux façons d’améliorer le statut d’Hammam-Lif, son image et les conditions de vie de ses habitants, avec un focus sur les enjeux liés aux changements climatiques.

L’entrée à l’exposition est libre et gratuite.

