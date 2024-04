Fini les récompenses de TikTok en Europe, et un départ probable de ByteDance des USA

La maison mère du réseau social TikTok , ByteDance, est loin de vivre ses meilleurs jours. En effet, l’avenir de TikTok et de ByteDance est incertain dans un contexte réglementaire strict aussi bien en Europe qu’aux États-Unis d’Amérique.

Il a été annoncé que les utilisateurs du réseau social, ne pourront plus gagner de l’argent sur TikTok en créant des vidéos en Europe afin de respecter les nouvelles réglementations européennes. Cette décision est entrée en vigueur le 25 avril 2024.

Dans un post sur la plateforme X publié par @TikTok Policy Europe , il est expliqué que “TikTok cherche toujours à collaborer de manière constructive avec la Commission européenne et d’autres régulateurs, de ce faite, ils seront suspendues volontairement les fonctions de récompenses dans TikTok Lite pendant l’examen des préoccupations qu’ils ont soulevées.”

Statement on TikTok Lite: “TikTok always seeks to engage constructively with the EU Commission and other regulators. We are therefore voluntarily suspending the rewards functions in TikTok Lite while we address the concerns that they have raised.”

— TikTok Policy Europe (@TikTokPolicyEUR) April 24, 2024