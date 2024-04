Le match Mamelodi Sundowns vs EST se déroule vendredi 26 avril 2024 dans le cadre de la demi-finale de la Ligue des Champions CAF. Le match retour opposant Mamelodi Sundowns et Espérance de Tunis se joue à 19h00 au Stade Loftus Versfeld en Afrique du Sud.

Après une victoire un but à zéro à Tunis face à Mamelodi Sundowns, l’Espérance de Tunis se déplace en Afrique du sud accompagnée de centaines de supporters et tentera de gagner sa place de finaliste. L’autre demi-finale de la ligue des champions Africaine oppose Al Ahly et TP Mazembe au stade du Caire.

Vous pouvez regarder match Mamelodi Sundowns vs EST en direct live sur les chaines beIN Sports ar 5 et Sport TV 4. Le streaming du match Mamelodi Sundowns vs EST est accessible sur le site de beinconnect.

