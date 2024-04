Météo en Tunisie : vent fort et quelques averses

La Météo en Tunisie est marquée par un temps partiellement nuageux avec parfois des nuages denses dans les régions ouest, accompagnés de quelques averses dispersées vendredi 26 avril 2024, puis localement affectant les régions Est en fin de journée.

Les vents sont du secteur sud dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, relativement forts à forts près des côtes et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux, et faibles à modérés ailleurs.

La mer est agitée dans la région du cap de Sarat et agitée à très agitée sur le reste des côtes. Les températures maximales varient généralement entre 19 et 25 degrés, atteignant 34 degrés dans le sud extrême.