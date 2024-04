Journées Romaines de Thysdrus : retour en vidéos sur la manifestation qui a animé la ville d’El Jem

Les Journées Romaines de Thysdrus se sont déroulées pour leur 7ème édition les 27 et 28 avril 2024 dans l’amphithéâtre romain de la ville d’El Jem, édifice inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et amphithéâtre romain le mieux conservé au niveau de l’Afrique du Nord. Le Colisée d’El Jem est le seul au monde, avec le Colisée de Rome, à posséder encore une façade intacte.

Les Journées Romaines de Thysdrus, portées par l’association We Love El Jem et financées par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna, en plus de Tunisie Telecom et plusieurs sponseurs, s’imposent d’année en année comme un événement incontournable dans la région du Sahel. Il attire les habitants de la ville d’El Jem mais aussi les touristes qui commencent à affluer en Tunisie en ce début de la saison estivale.

Ce rendez-vous annuel propose une exploration du mode de vie romain, en mettant en avant les moeurs, traditions romaines ancestrales, habits, préparations culinaires, mais aussi les différentes formes d’art et artisanat, un héritage dont les traces et influence perdurent jusqu’à nos jours.

Le Colisée d’El Jem a abrité le temps d’un weekend des spectacles remarquables dont le thème était cette année la célébration des jeux olympiques à l’époque des romains, faisant la parallèle aux JO Paris 2024. Sous l’œil de l’empereur romain et sa cour en plus des légions, vêtus de costumes d’époque, les représentations ont été lancées, vidéo :

Les spectateurs curieux, venus nombreux et qui ont attendu pendant de longues heures dans les gradin le début de l’événement, ont particulièrement apprécié les combats de gladiateurs, les épreuves de tirs à l’arc, les compétitions de lutte et de boxe et le défilé des athlètes, qui se sont déroulés dans l’arène de l’amphithéâtre romain, et donc voici des extraits en vidéo:

Il est a préciser que les combats qui ont été présentés au public respectent les normes de l’époque et ont été fait selon les descriptifs et les détails archivés par les historiens et les archéologues spécialisés dans la période romaine.

Cette belle initiative a aussi permis aux enfants de participer à plusieurs ateliers, notamment de poterie, mosaïque, création de costumes, dessins et jeux romains. Le public a découvert également plusieurs expositions de produits traditionnels liés à la civilisation romaine, tels que les fibres végétales, le bois d’olivier, la mosaïque, les bijoux, la poterie, les sculpteurs sur bois…

La manifestation Journées Romaines de Thysdrus s’insère dans le cadre de la mise en avant du tourisme durable, l’artisanat et le patrimoine. Elle est proposée avec le soutien du programme Tounes Wijhetouna qui vise à soutenir la diversification de l’offre touristique tunisienne a travers le développement du tourisme durable, l’appui au secteur de l’artisanat et du design, et la valorisation du patrimoine culture.

Sara Tanit