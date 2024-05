La Commission a signalé que les allégations portent sur les pratiques publicitaires trompeuses et le contenu politique de Meta sur ses plateformes. Selon l’exécutif européen, le réseau publicitaire de l’entreprise est exposé à la désinformation et pourrait être ciblé par des réseaux russes.

Il est précisé sur le site de l’institution européenne que : “Compte tenu de la portée des plateformes de Meta dans l’UE, qui comptent plus de 250 millions d’utilisateurs actifs par mois, et à la suite des élections européennes et d’une série d’autres élections qui auront lieu dans divers États membres, une telle dépréciation pourrait nuire au discours civique et aux processus électoraux en raison des capacités de suivi des informations erronées et de la désinformation, de l’identification des ingérences et de la suppression des électeurs, et de la transparence globale en temps réel fournie aux fact-checkers, aux journalistes et aux autres acteurs électoraux concernés”. d’où l’importance de mener cette enquête.

Tekiano