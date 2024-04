Malmö Arab Film Festival 2024 : Des artistes et réalisateurs tunisiens se distinguent (palmarès)

Le palmarès du Malmö Arab Film Festival – MAFF ou Festival du Film arabe de Malmö, qui s’est déroulé du 22 au 28 avril 2024, a été dévoilé lors de la soirée de clôture de la 14ème édition, qui s’est déroulée dimanche soir au Royal Cinema dans la ville de Malmö en Suède.

Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania, a remporté le prix du meilleur réalisateur à la 14ème édition du MAFF 2024. Le film égyptien Un nez et trois yeux de Amir Ramses, avec l’acteur Tunisien Dhafer L’Abidine en tête d’affiche, a remporté le prix du public.

Un projet de film de la réalisatrice Sarra Abidi, “Wear and Tear”, a remporté trois prix dans le cadre de la Plateforme de post-production de la 10ème édition des Journées de l’Industrie du MAFF (MAFF Industry Days – MID), organisées du 23 au 26 avril 2024.

“The Mother Of All Lies” de la Marocaine Asmae El Moudir a remporté le prix du meilleur film. Bye Bye Tiberias de Lina Soualem a eu le prix du meilleur film documentaire.

Palmarès du Festival du Film arabe de Malmö 2024 :

Compétition des longs-métrages

Prix du meilleur film (35 mille couronnes suédoises): “The Mother Of All Lies” de la Marocaine Asma El Moudir (Maroc, Egypte, Arabie Saoudite, Qatar)

Prix spécial du jury (25 mille couronnes suédoises). “The Burdened” de Amr Gamal (Yémen, Soudan, Arabie Saudite)

Prix du public (25 mille couronnes suédoises) : «Un nez et trois yeux » de Amir Ramses (Egypte)

Prix du meilleur film documentaire (15 mille couronnes suédoises): “Bye Bye Tiberias” de Lina Soualem (France, Belgique, Qatar, Palestine)

Prix du meilleur réalisateur : « Les Filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania

Prix du meilleur scénario : « Goodbye Julia » du Soudanais Mohamed Kordofani

Prix meilleur acteur : l’acteur palestinien Saleh Bakri pour son rôle dans « The Teacher »

Prix de la meilleure actrice : l’actrice palestinienne Muna Hawa pour son rôle dans “Inshallah A Boy” du réalisateur jordanian Amjad Al Rasheed

Mention spéciale : l’actrice soudanaise Siran Riyak pour son rôle dans “Goodbye Julia” et l’acteur saoudien Mohamad Aldokhei pour son rôle dans “Night Courier”.

Compétition des courts-métrages

Meilleur court-métrage (15 mille couronnes suédoises): “Wishes For My Heart” de Shireen Magdy Diab (Egypte)

Prix du jury (10 mille couronnes suédoises): “Transit”, Baqer Al-Rubaie, Irak

Mention spéciale du jury : “I Promise You Paradise” de Morad Mostafa (Egypte) et “The Red Sea Makes Me Wanna Cry” de Faris Aljoob (Allemagne, Jordanie)

La compétition des longs-métrages était composée de 12 coproductions internationales réunissant des pays arabes et occidentaux. Le jury présidé par le réalisateur égyptien Khairy Beshara était composé de Souhir Ben Amara (actrice tunisienne), May Odah (réalisatrice et productrice palestinienne), Mohammed Albashair (critique saoudien) et Nahla Al Fahad (réalisatrice et productrice émiratie).

Ashraf Barhom (acteur palestinien), Ali Kareem (réalisateur irakien) et Fatema Nouali Azar (journaliste marocaine et présidente du Festival du film arabe de Casablanca) étaient au jury de la compétition des courts métrages composé de 14 films.