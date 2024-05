Manifestations Pro Palestine : De Tunisie aux USA, les universités du monde s’embrasent

Les étudiants du monde affichent leur soutien à la cause palestinienne et appellent à un cessez-le-feu à Gaza. Le mouvement estudiantin dénommé ‘le déluge des étudiants’ en arabe ne cesse de prendre de l’ampleur.

Le mouvement a pris naissance dans des universités américaines de renommée, bien que les États-Unis soient le principal soutien de l’État sioniste. L’Université Columbia à New York l’a déclenché à partir du 17 avril 2024, et les étudiants pro-Palestine ont été réprimés violement.

Le mouvement s’est étendu par la suite à d’autres campus américains, et des campements pro Palestine ont été installés à l’Université d’État de l’Arizona, les établissements de Caroline du Nord, l’université de Washington et récemment l’université de San Francisco. Mais on parle aussi de manifestations dans de prestigieuses écoles comme Harvard, Yale, MIT et Princeton.

Outre le cessez-le-feu, les étudiants exigent la résiliation des contrats commerciaux avec les entreprises qui fabriquent des équipements militaires pour Israël.

Un movimiento histórico #Occupy4Gaza https://t.co/9v3pMtsjqh — Apoyo mutuo en el sector científico (@CienciaxPueblo) April 30, 2024

Le mouvement estudiantin touche aussi la France et le Canada. La tension est monté ces derniers jours à Sciences Po et à la Sorbonne, où les manifestants, les pro-Israéliens et les forces de l’ordre sont en conflit. La mobilisation des pro-Palestiniens à Sciences Po, où 200 étudiants ont bloqué l’établissement le 26 avril, risque d’aggraver les tensions dans les universités françaises.

Au Canada, des étudiants de l’Université McGill campent depuis samedi 27 avril sur le terrain de l’établissement canadien. Le nombre de tentes dressées sur le campus de l’université s’élève à près de 80, soit trois fois plus qu’au début de la mobilisation.

Des manifestants, comprenant des étudiants juifs et arabes de McGill et de Concordia, demandent à leurs administrations de rompre tout lien, qu’il soit académique ou financier, avec Israël. Cette revendication s’inscrit dans une vague de manifestations similaires à travers les campus américains et français.

En Tunisie, si les manifestations pro Palestine n’ont pas cessé depuis le début de la guerre dans les rues, les deux principaux syndicats étudiants, l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) et l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) appellent depuis lundi les étudiants tunisiens à manifester dans les universités.

Les campus tunisiens, y compris l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) et la Faculté du 9 avril à Tunis, ont été le théâtre de sit-ins de solidarité des étudiants envers le peuple palestinien. Ces actions font suite aux appels des deux principaux syndicats étudiants à organiser une journée de colère en soutien au peuple palestinien contre l’occupation.

Ces étudiants sont les futurs preneurs de décisions et dirigeants du monde. Le fait qu’ils s’opposent aux décisions des politiciens et aux positions des gouvernements constitue une position admirable et surtout ranime l’espoir dans un avenir plus juste..

Pour suivre les manifestations pro-Palestine qui enflamment les universités du monde, rejoignez le mouvement #Occupy4Gaza et #Freepalestine sur les réseaux sociaux.

S.B.