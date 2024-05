Ces raccourcis clavier improbables et insoupçonnables sur Windows

Les raccourcis clavier, ou la combinaison de touches sur lesquelles on appuie pour activer rapidement une commande sur un laptop, permettent de gagner du temps et accéder à des fonctions plus facilement.

En général, les raccourcis nécessitent de taper une série de touches ou d’en presser plusieurs simultanément, comme “Ctrl+Alt+Suppr”, qui est peut-être la séquence la plus connue. Cette combinaison permet d’accéder à des options de Windows telles que verrouiller le PC, se déconnecter, changer d’utilisateur ou lancer le gestionnaire des tâches.

Les plus connus sont ceux qui utilisent deux touches, comme Ctrl+C pour copier, Ctrl+X pour couper, Ctrl+V pour coller, Ctrl+Z pour annuler, Ctrl+Y pour rétablir, Ctrl+A pour tout sélectionner, Ctrl+P pour imprimer…

Par contre les raccourcis à 5 touches, sont nettement moins connus. Ces raccourcis qui demandent plus de dextérité, sont spécifiques à la suite bureautique Microsoft 365, regroupant la plupart des outils de productivité du géant américain des logiciels.

Voici la liste des commandes Windows à 5 touches que vous pouvez tester et qui n’existaient pas auparavant:

LinkedIn – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + L

Word – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + W

Excel – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + X

PowerPoint – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + P

Outlook – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + O

Microsoft Teams – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + T

OneDrive – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + D

OneNote – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + N

Yammer – CTRL + SHIFT + ALT + WIN + Y

I.D.