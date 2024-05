Limiter le gaspillage du pain en Tunisie en installant des gachimètres dans les lieux de restauration collectifs, est une recommandation émises par des experts réunis à la Cité des Sciences à Tunis afin de sensibiliser les citoyens. Ce dispositif est déjà appliqué dans plusieurs espaces en Europe.

En effet, la mise en place de ce panier transparent, dans les espaces de restauration collective comme les cantines et les restaurants universitaires, constitue un mécanisme intéressant pour sensibiliser les enfants et jeunes adultes au gaspillage alimentaire.

Les gachimètres sont des contenants qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux de récupération et installés dans les lieux de restauration pour déposer le pain qui n’a pas été consommé.

Ce dispositif gradué, qui indique éventuellement ce qu’on pourrait acheter avec le montant de pain perdu et gâché, pourrait aider à sensibiliser les enfants et des jeunes élèves à la nécessité de rationaliser la consommation dans un contexte de changement climatique et de risques de raréfaction des ressources.

Alors qu’on souffre parfois d’une pénurie du pain en Tunisie, 900 000 unités sont jetées par jour, selon l’ONAGRI qui cite une étude de l’Institut national de la consommation (INC) datant de 2017. C’est l’équivalent de 51% de la production nationale de blé tendre.

Ce gaspillage de pain est estimé à un équivalent en farine de 54200 t par an, sachant que le rendement en farine du blé tendre est de 75%, la quantité de farine jetée correspond à 72.300 t de blé tendre. Ainsi, la quantité jetée correspond à 51% de la production nationale (moyenne 2016-2019). Ce gaspillage représente également, 5,7% de la consommation.

Il faut souligner que la Tunisie est fortement dépendante aux importations pour le blé tendre à un taux de 90% de la consommation nationale.

Tekiano avec TAP

