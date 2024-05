Film Mars One Thousand One projeté au Planétarium de la Cité des Sciences à Tunis (trailer)

Le Film immersif Mars One Thousand One (1001 jours sur Mars) a été projeté en avant-première au Planétarium de la Cité des Sciences à Tunis dans le cadre du partenariat avec l’Ambassade des États-Unis en Tunisie, en présence de plusieurs élèves et collégiens de différents établissements éducatifs tunisiens, passionnés par l’Astronomie.

Ce film de science-fiction, offre une vision avant-gardiste de la première mission humaine sur Mars, s’étendant sur une période de 1000 jours. Son objectif est ambitieux, il s’agit de transporter un équipage international sur la planète rouge et les ramener sains et saufs sur Terre.

À travers cette expérience immersive, les spectateurs sont invités à explorer les nombreux défis auxquels l’équipage est confronté dans sa quête pour percer les mystères de ce nouveau monde, précise la Cité des Sciences à Tunis dans un communiqué.

MARS One Thousand One est un film époustouflant qui met en lumière la réalité de l’exploration martienne habitée, le plus grand exploit d’ingénierie jamais tenté. Le film se situe juste assez loin dans le futur pour sembler réel, mais avec des touches de science-fiction pour indiquer qu’il est encore un peu éloigné.

Dans ce film, le public est invité à imaginer le futur proche et suivre le journaliste scientifique bien connu Miles O’Brien alors qu’il couvre la première grande aventure de l’humanité, qui durera 1001 jours.

L’équipage de l’IRIS 1 rencontre des dangers en chemin, notamment une éjection de masse coronale solaire. Nous observons l’équipe internationale de trois hommes et trois femmes vivre et travailler ensemble, bravant l’inconnu, alors qu’ils tentent de poser les premières empreintes humaines sur la planète Rouge…

trailer film MARS One Thousand One :

Joey Hood, l’ambassadeur des USA en Tunisie, qui a inauguré la projection, a affirmé son soutien à la mission noble de la Cité des Sciences dans la diffusion des connaissances scientifiques et s’est félicité de la poursuite de la collaboration sur ces programmes innovants. Il a également mis en avant les initiatives de la NASA visant à inspirer les jeunes Tunisiens à embrasser des carrières dans les domaines de la science et des nouvelles technologies.

Le directeur général de la Cité des Sciences, Fethi Zagrouba, a expliqué que cette représentation s’adresse particulièrement aux jeunes passionnés par les sciences, les technologies spatiales et l’astronomie, soulignant le rôle crucial de l’institution dans la diffusion de la culture scientifique et de l’innovation technologique auprès d’un large public, en particulier les jeunes.

Il a encouragé le public, en particulier les jeunes, à venir au planétarium de la CST pour découvrir ce spectacle ainsi que cinq autres productions numériques d’intérêt et d’utilité manifestes.

La représentation a été diffusée en anglais à l’intention d’un public restreint d’étudiants, de médias locaux et d’invités de l’ambassade des États-Unis en Tunisie, et sera traduite en arabe et en français d’ici deux semaines pour tous les passionnés et visiteurs de la Cité des Sciences à Tunis.

Tekiano avec CST