Le Smartphone Reno11 F 5G lancé en Tunisie (caractéristiques)

Le Smartphone Reno11 F 5G est lancé en Tunisie. Ce dernier smartphone de OPPO se présente avec un style vibrant et accrocheur, une triple caméra ultra-claire de 64 MP et un écran AMOLED de 120 Hz, sans bordure, le Reno11 F 5G est une combinaison gagnante d’un look exceptionnel et d’expériences intelligentes.

Reno11 F 5G d’OPPO : Conception magnétique et écran sans bordure pour une expérience immersive

Le Reno11 F 5G d’OPPO offre une expérience immersive grâce à sa conception à particules magnétiques et à son écran sans bordure. Avec seulement 7,54 mm d’épaisseur et un poids de 177 g, il est fin et léger, offrant un confort optimal pour une utilisation prolongée.

Disponible en bleu océan et en vert palmier, il présente des finitions scintillantes grâce au procédé exclusif OPPO Glow. De plus, sa caméra Sunshine Ring ajoute une touche accrocheuse, tandis que sa résistance aux éclaboussures IP65 garantit sa durabilité face aux intempéries.

Robuste et immersif, conçu pour durer

Le Reno11 F 5G d’OPPO est conçu pour une utilisation à long terme, étant testé pour supporter jusqu’à 100 000 pressions sur les touches de volume, 200 000 pressions sur le bouton d’alimentation et 20 000 branchements et débranchements du câble USB-C.

Son écran AMOLED 120 Hz sans bordure offre une expérience visuelle immersive avec une taille de 6,7 pouces, une bordure ultra fine de 1,47 mm et un rapport écran/corps de 93,4 %. Avec sa technologie d’affichage dynamique et sa brillance maximale de 1 100 nits, l’écran affiche plus d’un milliard de couleurs pour des visuels réalistes et éclatants.

De plus, son taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz permet un défilement en douceur, tandis que le mode Ultra Volume amplifie le son jusqu’à 300 % pour une expérience audio optimale, même dans des environnements bruyants.

La caméra du Reno11 F 5G d’OPPO est conçue pour capturez le monde en haute résolution

Le Reno11 F 5G d’OPPO est équipé d’une triple caméra ultra-claire de 64 MP et de l’enregistrement 4K, ce qui en fait l’appareil idéal pour capturer du contenu. Son appareil photo principal haute résolution de 64 MP capture des photos détaillées, tandis que l’appareil photo ultra-clair capture des images nettes, même en basse lumière grâce au mode nuit intelligent d’OPPO.

La caméra ultra-large de 8 MP offre un champ de vision panoramique pour les vastes paysages. De plus, le Portrait Expert Engine d’OPPO améliore l’imagerie de portrait en combinant une reconnaissance faciale avancée et une détection du sujet pour des photos équilibrées entre clarté et flou artistique.

En plus de la capture de photos, le Reno11 F 5G permet également d’enregistrer des vidéos 4K ultra-claires à partir de l’appareil photo principal et de l’appareil photo selfie 32 MP, garantissant une qualité exceptionnelle pour vos enregistrements et vos publications.

ColorOS 14 : L’éxpérience ultime pour travailler et jouer

ColorOS 14 offre bien plus qu’une élégance visuelle, avec une expérience exceptionnelle alliant beauté, sécurité, productivité, fiabilité et longévité. La fonction File Dock facilite l’enregistrement et le partage de fichiers, tandis que Smart Touch permet de capturer facilement des images et du texte.

Le système informatique efficace Trinity Engine garantit des performances rapides et fluides, avec la ROM Vitalisation qui économise de l’espace de stockage. La connectivité avancée, avec le chipset MediaTek Dimensity 7050 et le moteur d’optimisation du réseau LinkBoost, assure un signal stable et une réception forte.

La batterie longue durée de 5 000 mAh avec la charge flash SUPERVOOCTM de 67 W garantit une journée bien remplie sans souci, même après quatre ans d’utilisation quotidienne.

D’après Ramzi Ferchichi, Brand Manager, OPPO Tunisie « Ce smartphone se distingue par son design fin et léger, son écran époustouflant et immersif et ses expériences intelligentes. Le Reno11 F 5G procure réellement un plaisir à utiliser. Streaming, prise de photos, navigation et vie pleine, c’est un compagnon durable qui dure toute la journée et se recharge rapidement ».

le prix du Reno11 F 5G en Tunisie est de 1499 dinars (prix public conseillé).

