Section VR de GCFen : Un RDV fixe qui explore des histoires de drames et d’espoir en 2024

“Dreaming of Lebanon” est un documentaire captivant de Cynthia Sawma et Martin Wahlisch, suivant la vie de trois jeunes libanais, Rafik, Joséphine et Batoul, confrontés aux difficultés économiques post-explosion de Beyrouth en 2019. Le film offre une immersion profonde dans leurs réalités quotidiennes et leurs espoirs pour un avenir meilleur.

“Créaction Symbiosis” est une expérience immersive et interactive conçue par Sonya Khalfallah Riahi de Tunisie et Jhon Desnoyers-Stewart du Canada. Cette œuvre sensorielle permet à deux participants de collaborer pour créer un environnement audiovisuel en réalité virtuelle, avec des visuels 3D dynamiques et un son interactif.

« Reimagined Volume II: Mahal » de Michaela Holland est inspirée de la mythologie philippine. L’histoire du dessin- animé se focalise sur Apolaki, Mayari, Tala et Hanan, les quatre enfants immortels du dieu créateur Bathala, récemment décédé. La mythologie est ainsi utilisée pour évoquer des questions philosophiques universelles à l’instar de la mort, le bien et le mal ou l’amitié.

“The Imaginary Friend” de Steye Hallema est un jeu VR où les utilisateurs deviennent l’ami imaginaire de Daniel, partageant son monde et ses expériences. Cette expérience immersive utilise une narration unique et la technologie VR pour créer un lien intime, permettant aux joueurs de développer un lien personnel avec Daniel à travers l’interaction et la vision.

“Over The Rainbow” explore l’équilibre entre le désir et le bonheur, entre la fantaisie et le familier, tandis que “We Speak Their Names in Hushed Tones” plonge dans l’impact psychologique des migrations irrégulières sur les familles de Benin City, au Nigeria, utilisant diverses formes artistiques pour représenter la douleur et la tristesse des familles des migrants disparus.

“Stay Alive My Son”, basé sur les mémoires de Pin Yathay, plonge le joueur dans la peau d’un survivant du génocide cambodgien et d’un père, offrant une expérience immersive et cinématographique semblable à un jeu vidéo.