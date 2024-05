Comar d’or 2024 : Palmarès de la 28e édition du prestigieux prix littéraire tunisien

La soirée des Comar d’Or 2024 , la 28ème édition du prestigieux prix littéraire tunisien, désormais une tradition attendue annuellement par les lecteurs, éditeurs et écrivains tunisiens, s’est déroulée samedi 04 mai au Théâtre municipal de Tunis.

Les Comar d’or sont attribués à des romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne, publiés en Tunisie ou à l’étranger, dans les langues arabe et française. En plus des remises des prix aux lauréats des Comar d’Or, la soirée a été ponctuée de pauses musicales interprétées par les artistes Eya Daghnouj et Mehdi Ayachi.

Un vibrant hommage a été également rendu au romancier Ali Bécheur (1939-2024), disparu le 6 avril dernier qui était avocat et enseignant de droit avant de devenir écrivain. Ali Bécheur lauréat de trois Comar d’or du roman en français avait eu le Comar d’or, lors de sa première édition en 1997, pour “Jour d’adieu”, puis “Le paradis des femmes” en 2006 et “Les lendemains d’hier” en 2018. Un hommage a aussi été rendu aux victimes de la guerre dans la bande de Gaza.

Palmarès des Comar d’or 2024 , les meilleurs romans en arabe et en français

Comar d’Or 2024 du roman en langue arabe (10 000 Dt) décerné à : ‘دفاتر الجيلاني ولد حمد’ (Les mémoires de Jilani Oueld Hmed) de Sahbi Karani édité par la maison d’édition ‘Atras Éditions’. Un roman qui relate l’histoire du village du personnage principal du Roman, Jilani Oueld Hmed, son enfance et sa réclusion en France.

Prix spécial du Jury 2024 (5000 Dt) attribué à : ‘هدرة ظلالي اللتى تعرج’ de Kalthoum Ayachia édité par ‘Khraief Editions’ primé pour sa dimension esthétique dans le récit de la réalité sombre et vaporeuse.

Prix découverte (2500 Dt) octroyé à ‘عرش المجانين’ de Chaker Nacef édité par la maison d’Edition “Misiliani”. Trois volumes différents, qui ont traité de la question humaine à travers un récit bien structuré et dans un style poétique.

Comar d’Or 2024 du roman en langue française (10 000 Dt) attribué à : “Malentendues” de Azza Filali édité par ‘Elyzard’ qui raconte l’histoire de Emna, la quarantaine, avocate tunisienne, mariée, est chargée d’une mission visant à évaluer le degré de civisme et d’autonomie des femmes rurales dans un village conservateur de l’île de Djerba.

Prix Spécial du Jury 2024 (5000 Dt) attribué à : ‘Fleurir’ de Wafa Ghorbel édité par ‘Kalima’ . Le roman relate l’histoire de Yasmine Ellil, jeune insulaire tunisienne, qui se fait violer par son professeur. Pour sauver l’honneur de la famille, ses parents l’obligent à épouser son bourreau. C’est entre deux eaux, deux rives, deux souffles et deux feux qu’elle tentera de tisser son identité et de faire fleurir sa plaie..

Le Prix Découverte 2024 (2500 Dt) décerné à : ‘ Pour qu’il fasse plus beau …’ de Atef Gadhoumi édité par ‘Arabesques’ qui raconte le parcours meurtrier d’un tandem famélique, Ridha et sa sœur cadette Amel, animés par un irrépressible besoin de vengeance.

Le jury en langue française était composé de Ridha Kéfi (journaliste), Mokhtar Sahnoun (romancier, poète), Monia Mouakhar Kallel (romancière), Kamel Ben Ouanes (critique littéraire) et Mouha Harmel (écrivain), lauréat du Comar d’Or 2023 du roman en français “Siqal, l’antre de l’Ogresse”.

Mohamed El Khadi (universitaire), Neziha Khelifi (critique), Hafidha Karabibene (nouvelliste, poétesse et romancière), Ahmed Guesmi (universitaire) et Hafedh Mahfoudh (écrivain) sont au jury des romans en arabe.

Le Comar d’Or est un prestigieux prix littéraire national baptisée au nom de la Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances (Comar). Il est organisé par les assurances Comar avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

Cette 28ème édition a enregistré “une grande diversité dans les questions abordées et une nette amélioration dans la qualité des oeuvres participantes”, a déclaré le président du Comité d’organisation des Comar d’Or, Lotfi ben Haj Kacem.

Tekiano