Décès du chanteur et poète tunisien Belgacem Bouguenna

Le chanteur et poète tunisien Belgacem Bouguenna est décédé le dimanche 5 mai 2024 à l’âge de 61 ans après un long combat contre la maladie. L’artiste populaire et instituteur est né le 27 septembre 1963 dans la région d’El Golâa à Kébili. Le défunt était réputé pour sa maîtrise du chant bédouin et des chansons traditionnelles au rythme saharien.

Le regretté a produit environ 11 albums et a chanté pour des artistes tels que Mohamed Touil et Ahmed El Barghouti, entre autres. Il était célèbre pour un certain nombre de chansons à succès telles que “عندي سبع سنين تعدوا” و”الضحضاح” و”سهران” و”يا الوالدة” ,entre autres.

Paix à son âme