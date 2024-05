Le Nokia 3210 de retour , 25 ans après sa première sortie

Le Nokia 3210 serait de retour , 25 ans après sa première sortie. C’est ce qui est annoncé par la firme HMD (Human Mobile Devices), la société finlandaise, établie en 2016 qui connaît un certain succès dans la vente de téléphones mobiles sous licence Nokia.

HMD avait obtenu l’exclusivité de la licence de la marque Nokia dans le cadre d’un accord de 10 ans et avait déjà réédité les smartphones légendaires Nokia 3310, le 8110 ou le 8210.

Le Nokia 3210 version 2024 dont la sortie est prévue au cours de ce mois de Mai, est attendu avec des améliorations et une modernisation. Si le design de son prédécesseur est conservé, il se présentera avec des couleurs plus vives (bleu, gris et jaune) et un écran couleur LCD de 2,4 pouces (320 x 240 pixels).

Il disposera de 64 Mo de stockage, extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD et d’un appareil photo de 2 Mpx. La batterie de 1450 mAh sera désormais rechargeable via USB-C.

Gigantti reveals the Nokia 3210. They might have even announced it instead of HMD 🙂https://t.co/8DSJ6sfkgM — NokiaMob (@NokiamobBlog) May 1, 2024

Le Nokia 3210 a été l’un des modèles les plus populaires au début des années 2000, avec plus de 160 millions d’unités vendues. Son succès était attribuable en grande partie à des jeux comme le fameux Snake, la personnalisation de la coque et des sonneries interchangeables. Il serait mis en vente aux prix de 100 dollars.

Tekiano