Météo en Tunisie : chutes de pluies orageuses attendues dans le nord-ouest

La météo en Tunisie affiche un temps qui se caractérisera, à partir de cet après-midi du mardi 7 mai 2024, par des chutes de pluies provisoirement orageuses et parfois diluviennes sur les régions de l’Ouest, puis, elles concerneront, à la fin de la journée et pendant la soirée, les régions de l’Est, selon un bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le volume pluviométrique quotidien oscillera entre 20 et 40 millimètres, atteignant localement 60 millimètres, notamment, dans les gouvernorats de Kasserine, Le Kef et Siliana. Ces pluies seront accompagnées de chutes de grêles dans des endroits isolés, avec l’apparition de foudres.

Des pluies orageuses continuent de chuter demain mercredi 8 mai 2024, surtout sur le Centre, le Sud et localement sur le Nord, avec une baisse considérable des températures et des rafales fortes dépassant provisoirement 70 km/h, lors de l’apparition des nuages orageuses sur le Sud.

La mer sera généralement houleuse à très agitée. Les températures maximales varieront entre 21 et 26°c sur les régions côtières et les hauteurs et entre 27 et 33°c sur le reste des régions, et localement 35°c au Sud.