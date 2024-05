RIP Bernard Pivot , un grand homme des lettres tire sa révérence

Une figure éminente de la littérature nous quitte, le présentateur et écrivain Bernard Pivot est mort lundi 06 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine, un jour après avoir célébré son 89ème anniversaire.

Il fut une personnalité inspirante qui a infusé à plusieurs téléspectateurs francophones des années 80 et 90 l’amour des livres et de la lecture, grâce à ses émission “Apostrophes”, et “Bouillon de culture” diffusées sur Antenne 2. Il invitait de grands écrivains mais aussi des artistes de tout genre à participer aux émissions.

Il fut à l’origine des ‘Dicos d’or ‘ connus sous l’appellation de la dictée de Pivot, de 1985 à 2005; un championnat de dictée, diffusé à la télévision. Il a intégré l’Académie Goncourt en 2004, et en est devenu le président en 2014 avant de se retirer fin 2019.

Il était présent en Tunisie en 2015 lors d’une visite inaugurale à l’Institut français de Tunisie, au cours de laquelle il a participé au lancement du prix littéraire “Le Choix Goncourt de la Tunisie“, devenu un événement reconnu et incontournable.

S.B.

