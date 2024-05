Tunisian Open Master (TOM) : 7e édition du tournoi international de natation à Radès et Hammamet

Tunisian Open Master (TOM), le tournoi international de natation pour les nageurs de 25 ans et plus est organisé pour sa 7ème édition par la fédération tunisienne de Natation du 8 au 12 mai 2024. Les épreuves auront lieu les 8, 9 et 10 mai à la piscine olympique de Radès, à partir de 16h et les 11 et 12 mai en eau libre à Yasmine Hammamet, à 9h.

Plusieurs champions du monde masters marqueront leur présence à l’instar de Nicolas Granger (France), trois fois Meilleur nageur au monde masters (6eme participation), 62 records du monde, 24 fois champion du monde, Jean Claude Lestideau (France), Giulia Noera (Italie) et Leen Hansan (Norvège).

Le Président d’Africa aquatics (la Confédération africaine de natation), médaillé mondial masters Dr Mohammedou Diop (Sénégal) participe pour la 5ème fois au TOM.

Les nageurs tunisiens participent en masse avec plusieurs champions comme Samir Bouchlaghem, Amina Chenik, Kalthoum Yazidi et Karim Jenhani. En tout, ce sont quelque 300 nageurs de 20 pays qui prendront part à cette 7ème édition.

L’accès aux compétitions est offert au public à Rades et à Hammamet.