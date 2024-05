Championnats arabes d’athlétisme des jeunes : Le Tunisien Ryane Cherni médaillé d’or

L’athlète tunisien Rayane Cherni a remporté la médaille d’or du 10 km marche, mercredi, lors des championnats arabes d’athlétisme pour jeunes, organisés à Ismailya, en Egypte.

Cherni a parcouru la distance en 43:16.74 devançant l’Algérien Anas Chaouati (43:30.50) et le Marocain Ayoub Ghozrani (43:35.97).

La Tunisie, rappelle-t-on, est représentée lors de ces championnats par 14 athlètes, à savoir Omar Douzi (800 m), Mehdi Mlaouah (1500 m), Seif Zouidi, Rayane Mejri et Chayma Ayachi (3000 m steeple), Wassim Ounelli et Rayane Cherni (10 km marche), Rayane Ben Hassine (saut en hauteur), Nada Trabelsi (1500 m), Ghofrane Lahmadi et Zmorda Hajji (marteau), Rania Ben Mrad (jeux combinés) et Iheb Khaskhousi (3000 m).