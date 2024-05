Météo en Tunisie : Fortes pluies et vents violents sur certaines régions de Tunisie

Le temps sera mercredi densément nuageux sur la plupart des régions avec des chutes de pluies éparses qui seront provisoirement orageuses et localement abondantes avec des chutes de grêles dans des endroits isolés, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs et le Sud avec des vents suscitant localement des phénomènes de sable, et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée. Les températures en baisse, dont les maximales varieront entre 15 et 19°c sur le Nord, le Centre, les régions côtières et les hauteurs et entre 20 et 26°c sur le reste des régions.