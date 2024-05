2ème édition du manifestation « un monument… et des enfants… » au Palais Abdellia

Le Centre international de la culture et des arts Palais Abdellia a annoncé la tenue ce week-end, 11 et 12 mai, de la deuxième édition de la manifestation « un monument… et des enfants… » qui est dédiée au patrimoine de la ville de la Marsa.

Cette manifestation à la fois ludique et éducative se tiendra à l’occasion de la 33ème édition du Mois du Patrimoine qui se déroule chaque année du 18 avril au 18 mai.

Elle débute samedi à 10 heures au palais Al Saada. Des performances et des ateliers seront organisés dans ce monument phare de la ville de la Marsa construit par Nacer Bey pendant la première Guerre mondiale

Le conteur Youssef Baklouti s’associe à cette manifestation, pour la deuxième année. A travers ses contes, les enfants auront l’occasion de connaitre l’histoire du palais Essaada et celle de « Lella Kmar » pour qui Nasser Bey a bâti le palais.

Lancé en 2023 à l’initiative du Centre international de la culture et des arts Palais Abdellia en partenariat avec la Municipalité de la Marsa, ce rendez-vous vise à présenter aux enfants les monuments historiques de la ville et de mettre en avant leur histoire et leurs caractéristiques architecturales.