Un séminaire sur la Philosophie et monde arabe : quelles perspectives face aux crises et à la révolution technologique ?

Un séminaire intitulé “Vers une Nouvelle Pensée Philosophique Arabe” se tient les 9, 10 et 11 mai 2024, à la Cité de la Culture, à Tunis, avec la participation de philosophes et penseurs des cinq pays du Maghreb Arabe : la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie.

Placé sous le patronage du ministère des Affaires Culturelles, ce séminaire est organisé par la Fondation de la Pensée Arabe en partenariat avec le Collège de Tunis pour la Philosophie et en collaboration avec la chaire isesco de réflexion sur la coexistance.

Un livre “La Dynamique Philosophique dans le Monde Arabe Aujourd’hui” sera lancé à la clôture de la conférence qui prévoit quatre séances.

La conférence inaugurale est intitulée « La fin du Tournant et la tâche du retour à soi : Sur l’avenir de la Philosophie arabe ». La première session intitulée “Nécessité de la Philosophie”, aborde le rôle de la philosophie face à la fracture du système arabe, dans l’espace politique arabe, dans la vie culturelle et à la lumière des risques environnementaux.

La deuxième session, prévue vendredi, explore les limites et les perspectives du discours philosophique arabe contemporain en décrivant son état actuel et en anticipant son avenir. Elle s’interroge sur la possibilité de transformer la pensée philosophique arabe contemporaine en cadres philosophiques scientifiques et se penche sur la question des rapports entre la philosophie et les sciences sociales dans le contexte arabe. De plus, la session met en lumière le statut de la philosophie à l’ère de la technologie.

La troisième session explore davantage les limites du discours philosophique contemporain et ses perspectives dans le monde arabe, en éclairant la relation entre la philosophie et l’éthique, la philosophie et la religion et la philosophie et la morale.

La quatrième session, prévue samedi, traite successivement les sujets suivants : “Philosophie et poésie”, “la Philosophie Féministe Arabe et ses Perspectives”, “la Philosophie du Droit et le Droit de la Philosophie”, “Enseigner la Philosophie aux Enfants : Motivations et Dimensions”. Elle tente ensuite de répondre à la question centrale : “Comment pouvons-nous promouvoir la Pensée Philosophique dans le monde arabe et au niveau mondial “.

Ce séminaire se tient à un moment où le monde arabe et le monde entier sont confrontés à des crises graves d’ordre sécuritaire et politique et à des défis sans précédent découlant de la quatrième révolution industrielle et des innovations technologiques avancées, et à un moment où des voix multiples annoncent la mort de la philosophie, alors qu’à l’opposé, le monde arabe au Machrek comme au Maghreb, est témoin d’un dynamisme philosophique notable » a annoncé la Fondation de la Pensée Arabe.

Dans ce contexte fort problématique, les participants présenteront leurs réflexions “sur la nécessité de la philosophie et d’une nouvelle réflexion philosophique arabe, à travers l’examen du statut de la philosophie et du rôle qu’elle peut jouer dans les divers domaines de l’activité humaine et dans sa relation avec les différentes sciences, ainsi que les obstacles à son élaboration et les moyens de sa promotion”.