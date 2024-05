Une radio web baptisée “RadioUni” à l’Institut Supérieur de la Musique de Sousse

Une radio web baptisée « RadioUni » voit le jour, à l’Institut supérieur de la musique de Sousse (ISMS) relevant de l’Université de Sousse.



Inaugurée ce mercredi 8 mai, RadioUni a entamé la diffusion de ses programmes en direct sur internet. Cette radio à vocation pédagogique et éducative vise notamment à offrir un enseignement intégré à tous les étudiants dans la région de Sousse.

Ce projet audiovisuel disposant d’équipements à la pointe de la technologie a été réalisé en partenariat avec l’agence turque de coopération et de coordination (Tika). Les équipements sont adaptés aux besoins des étudiants souffrant de déficiences visuelles.

Notons qu’un Centre National de Braille Musical a été lancé à l’ISMS en décembre 2023. Ce Centre est destiné aux étudiants malvoyants qui souhaitent poursuivre un cursus universitaire en musique, en leur offrant la possibilité de lire et d’interpréter la musique.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée, mercredi, au siège de l’ISMS en présence, notamment du chef de cabinet du ministre du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Ben Cheikh Larbi, de l’ambassadeur de la Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, du président de l’Université de Sousse, Lotfi Belkacem.

Le directeur de l’Institut supérieur de la musique de Sousse, Fakher Hakima, a souligné que RadioUni constitue “une plateforme médiatique au service de tous les universitaires et des divers intervenants dans les domaines de leurs compétences”.

S’exprimant dans une déclaration au correspondant de TAP à Sousse, Fakher Hakima a présenté les composantes de RadioUni dont “un studio d’enregistrement numérique et une radio web pour la diffusion en live avec des équipements à la pointe de la technologie.”

« RadioUni sera la voix de tous les universitaires et un laboratoire pour la formation des étudiants de l’Institut aux techniques de la production radiophonique et l’enregistrement numérique », a-t-il dit.

Le directeur de l’ISMS a souligné que cette nouvelle radio web sera ouverte à toutes les institutions universitaires désireuses de présenter des programmes radiophoniques périodiques. L’objectif est de les aider à diffuser les connaissances et valoriser la recherche scientifique universitaire.

La radio ambitionne de devenir « une plateforme pour l’élite culturelle et la production d’émissions et de programmes engagés dans la diffusion d’une culture sérieuse et d’œuvres d’art haut de gamme orientée vers l’identité culturelle nationale », a-t-il fait savoir.

RadioUni de Sousse s’ajoute à d’autres projets dans le secteur de l’audiovisuel qui sont réalisées en partenariat avec la TIKA. A cet égard, on rappelle l’inauguration le 25 janvier 2024 du studio de production audiovisuelle à l’agence TAP, baptisé « TAP TV».

L’agence TIKA qui est présente dans une centaine de pays, a commencé en 2012 à implanter ses bureaux dans divers pays africains et arabes. Plus de 250 projets dans le domaine du développement et de la coopération technique ont été réalisés par la TIKA en Tunisie.